Nach den milliardenschweren Steuerskandalen um Cum-Ex und Cum-Cum wurde nun ein neuer Trick aufgedeckt. Wann endlich reagieren Deutschland und seine Partner? Ein Plädoyer für Law and Order am Finanzmarkt.

Die Geschichte unmoralischer Finanztricks wiederholt sich schon wieder. Erneut haben Journalisten kriminelle Machenschaften am Finanzmarkt enthüllt. Diesmal geht es um illegal geschaffene sogenannte "American Depositary Receipts": Phantomaktien, die zur Erlangung von Steuererstattungen genutzt wurden, auf die kein Anrecht bestand. Nach den Skandalen um Cum-Ex und Cum-Cum, die den Fiskus mit höchst dubiosen Aktien- und Dividendengeschäften einen zweistelligen Milliardenschaden zugefügt haben, nun also der nächste Trick: Cum-Fake. Wieder wurde Rendite ohne Risiko auf Kosten der Gesellschaft gemacht. Wieder profitierten wenige ruchlose Privilegierte, und die Ehrlichen schauen in die Röhre.

Mit diesen Machenschaften wird dem Staat viel Geld entzogen, das dort dringend fehlt, wo es beispielsweise in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes investiert werden könnte, in Schulen, Kitas, schnelles Internet - oder in die Sanierung maroder Infrastruktur. Schätzungen gehen von einer Schadenssumme durch Cum-Ex und Co. von mehr als 31 Milliarden Euro aus, ein Großteil dessen ist für unser Land wohl für immer verloren. Die Profiteure waren und sind Finanzmarktprofis, ihre Berater und die Investoren, die ihnen für solche betrügerischen Geschäfte ihr Geld anvertrauten.

Was muss das bei den normalen Bürgerinnen und Bürgern auslösen, die brav ihre Steuern zahlen? Hier geht es an den Kern des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger in unseren Staat - und um massive Ungerechtigkeiten. ...

