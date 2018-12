In Berlin sind die drei Bewerber für den CDU-Vorsitz, Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz, ein letztes Mal aufeinander getroffen. Wer hat die besten Chancen auf die Merkel-Nachfolge? Der Test.

Es war die letzte Runde der CDU-Regionalkonferenzen, zu der die Partei in Berlin am Freitagabend einlud. Zeit für eine Bilanz für Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn - in fünf Punkten:

1. Die Klatschometer-PrüfungJens Spahn, der am Freitagabend als erster von den dreien spricht, setzt geschickt einige Themen, für die er viel Applaus bekommt. Er spricht über modernen Patriotismus, den Soli, die Chancen der Telemedizin, es sind ja auch Brandenburger zum Event nach Neukölln gekommen. Zum Schluss fällt der Applaus für ihn recht kraftvoll aus. Auf ähnliche Zustimmung bringt es Annegret Kramp-Karrenbauer, obwohl sie ziemlich nüchtern vom Blatt abliest. Den Sieg trägt allerdings Friedrich Merz davon: Seine Rede, die passagenweise wie die des aus langem Urlaub zurückgekehrten Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschland-AG wirkt, endet mit ziemlich kräftigem Applaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...