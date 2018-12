Washington - Keine drei Wochen nach ihrer Veröffentlichung sind die Memoiren der früheren amerikanischen First Lady Michelle Obama zum bestverkauften Buch des Jahres in den USA aufgestiegen. Obwohl das Weihnachtsgeschäft gerade erst anläuft, gingen Medienberichten vom Samstag zufolge schon jetzt deutlich mehr als eine Million Exemplare ihrer Autobiografie "Becoming. Meine Geschichte" über den Ladentisch. Damit überholte sie das Enthüllungsbuch "Fire and Fury" des Journalisten Michael Wolff über ...

