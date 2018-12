Launch von www.ARG3NTUM.com: Bloxolid startet den Verkauf der neuen, Silber-gedeckten Kryptowährung / Stablecoin. DGAP-News: Bloxolid AG / Schlagwort(e): Produkteinführung Launch von www.ARG3NTUM.com: Bloxolid startet den Verkauf der neuen, Silber-gedeckten Kryptowährung / Stablecoin. 01.12.2018 / 13:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Rotkreuz (Schweiz), 01. Dezember 2018 - ARG3NTUM ab sofort unter www.ARG3NTUM.com verfügbar. Wie im Rahmen der Veröffentlichung des ARG3NTUM Whitepapers am 26.10.2018, angekündigt, startet heute der neue ARG3NTUM Webshop. Krypto-interessierte Silberanleger und Silber-interessierte Krypto-Trader können ab sofort unter www.ARG3NTUM.com die erste vollständig mit physischem Silber hinterlegte Kryptowährung aus Deutschland erwerben. Bloxolid bietet mit ARG3NTUM ein sicheres und inflationsfreies Anlage- und Zahlungsmittel, das weitestgehend unabhängig von Banken und Währungssystemen funktioniert. Durch die Verbindung von physischem Silber der Royal Canadian Mint und weiteren LBMA-zertifizierten Scheideanstalten mit der sicheren und leistungsstarken Stellar Blockchain Technologie wird im ersten Schritt der Handel von physischem Silber deutlich effizienter gestaltet. Kunden erhalten neben der flexibleren Handelbarkeit auch einen Preisvorteil u.a. durch den Wegfall von Zwischenhändlern. ARG3NTUM Kunden haben über www.ARG3NTUM.com die Möglichkeit beliebige Mengen an physischem Silber ab 1 Gramm in Form von ARG3NTUM Token zu erwerben. Das physische Silber entstammt der Royal Canadian Mint und wird im kanadischen Hochsicherheitslager des Kooperationspartners Brinks eingelagert. Die für die Erwerb der digitalen ARG3NTUM Token notwendigen Ledger-Adressen können bereits in der heute startenden Beta-Phase direkt über die neue ARG3NTUM Website mit wenigen Klicks erstellt werden. Ein ARG3NTUM Token entspricht dabei immer genau einem Gramm Feinsilber. Über Bloxolid Die Bloxolid AG verfolgt die Mission, reale Werte wie Edelmetalle mit innovativer Blockchain-Technologie zu verbinden und damit eine neue Klasse sicherer und stabiler Vermögenswerte und Währungen zu schaffen. Bloxolid wurde im Dezember 2017 gegründet und etabliert aktuell das erste Produkt ARG3NTUM: Die erste vollständig durch physisches Silber hinterlegte Krypto-Währung - made in Germany. Kontakt für Presseanfragen: Lienhardt Meyer Bloxolid GmbH Isernhagener Straße 1 30916 Isernhagen/Hannover Lienhardt.Meyer@bloxolid.com www.bloxolid.com Claudia Schumacher Bloxolid AG Grundstraße 12 CH-6343 Rotkreuz Claudia.Schumacher@bloxolid.com www.bloxolid.com 01.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bloxolid AG Grundstrasse 12 CH-6343 Rotkreuz Schweiz Telefon: +41-41798 33-44 Fax: +41-41798 33-99 E-Mail: claudia.schumacher@bloxolid.com Internet: www.bloxolid.com ISIN: CH0012192198 WKN: 657220 Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 753529 01.12.2018 ISIN CH0012192198 AXC0018 2018-12-01/13:27