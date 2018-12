Zürich (ots) - Roboter können dank ihrer künstlichen Intelligenz

grundsätzlich Entscheidungen treffen, sie können sich selbständig

bewegen und sie kommunizieren mit Menschen und Maschinen. Wie gehen

die Menschen mit diesen Fähigkeiten um, brauchen sie dafür neue

Kompetenzen? Was geschieht, wenn in dieser neuen Art der

Zusammenarbeit etwas schief läuft? Wer haftet für die Schäden? Kann

man Roboter in die Pflicht nehmen und haben sie etwa auch Rechte? Mit

der Aufnahme eines kollaborativen Roboters wollen die Angestellten

Schweiz ein Zeichen setzen.



Vor hundert Jahren wurde der Verband Angestellte Schweiz

gegründet. Das 100-Jahr-Jubiläum in Olten stand unter dem Motto: «Die

ersten 100 Jahre haben wir gemeistert, packen wir gemeinsam das

digitale nächste Jahrhundert an». «Wir haben den Blick mehr in die

Zukunft gerichtet, weil dort die grossen Herausforderungen liegen»,

sagte Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestellten Schweiz:

«Digitalisierung und deren Auswirkungen sind für uns als

Arbeitnehmerorganisation ein zentrales Thema, und gleichermassen auch

ein existenzielles.» Wohin die Reise geht, wisse aber noch niemand so

genau. «Mit der Aufnahme eines sozialen Roboters wollen wir

verstehen, was bei der Interaktion von Mensch und Maschine abgeht,

damit wir schon heute für die Herausforderungen von morgen parat

sind.»



Roboter kommen heute schon dort zum Einsatz, wo Menschen rasch

ermüden und unkonzentriert werden, also bei repetitiven Arbeiten oder

etwa beim Tragen von schweren Lasten. Roboter sollen den Menschen

«entlasten» und nicht «belasten». Dennoch haben viele Arbeitnehmer

Bedenken oder sogar Ängste und bangen um ihren Arbeitsplatz. «Diese

Sorgen gilt es ernst zu nehmen», betonte Stefan Studer: Die digitale

Welt werde nicht nur den Arbeitsplatz verändern, sondern auch die

Einstellung zur Arbeit, zum Arbeitgeber und gegenüber den Verbänden.

«Für die Arbeitnehmerorganisationen wird es unerlässlich sein,

frühzeitig ihr Ökosystem grundlegend zu überdenken, um von der

Geschwindigkeit der Anpassungsprozesse nicht überrollt zu werden.

Dazu gehört auch das Hinterfragen des gewerkschaftlichen

Selbstverständnisses.»



Fundamentale Veränderungen der Arbeitswelt



Aber nicht nur Roboter werden die Arbeitswelt 4.0 fundamental

verändern, auch unsere eigenen Arbeitsmodelle werden durch neue

Formen abgelöst: Statt Vollzeitanstellung gibt es bereits heute

Crowdworking, Mikrounternehmen, oder auch teilweise auf

Selbständigkeit basierende Arbeitsformen, so genannte

«Arbeitskraftunternehmer». Die gängigen Hierarchiemodelle geraten

damit zunehmend unter Druck. Gefragt sind heute netzwerkartige

Organisationsformen, die konsequent auf die Verantwortung aller

bauen. Insgesamt geht der Trend stark in Richtung mehr

Eigenverantwortung und Selbstorganisation - ein Phänomen das auch als

«Subjektivierung der Arbeit» bezeichnet wird. Diese neuen Modelle

werden durch die klassische Sozialpartnerschaft nicht erfasst - diese

muss sich im Hinblick auf die digitale Transformation ebenfalls

erneuern. Die Angestellten Schweiz als Sozialpartner und Trendsetter

in Fragen und Antworten zu neuen Arbeitsformen und -welten lancieren

deshalb an ihrem 100-Jahr-Jubiläum den Appell: Heute ist die Zeit,

sich mit den Fragen der Zukunft zu befassen - im Dienste aller

Beschäftigten, also auch im Dienste des ersten Robo-Mitglieds,

welches am 1. Dezember offiziell aufgenommen wurde.



Bildmaterial finden Sie unter:

https://angestellte.ch/100/bilder-jubilaeum/



Originaltext: Angestellte Schweiz / Employés Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100006251

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100006251.rss2



Kontakt:

Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz, Natel: 079- 621

08 19



Hansjörg Schmid, Kommunikation Angestellte Schweiz, Natel: 076- 443

40 40



Ariane Modaressi, Kommunikation Angestellte Schweiz, Natel: 079- 633

97 25