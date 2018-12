von Andreas Hohenadl, Euro am SonntagWachstum, Technologie, Amerika. Wer als Fondsmanager auf diese Themen setzte, konnte 2018 viel Geld einsammeln. Das zeigen Daten des Analysehauses Morningstar. Sie zeigen auch, was Anleger in diesem Jahr weniger mochten: "Verkauft wurden Dividendenfonds und Portfolios, die in europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...