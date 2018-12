Mehrere Tausend Menschen sind am Samstag in Berlin gegen den Kohleabbau und für mehr Umweltschutz auf die Straße gegangen. Die Polizei zählte mehr als 5000 Teilnehmer, die Veranstalter sprachen hingegen von 16 000 Demonstranten in der Hauptstadt. Start und Ziel der Demo "Kohle stoppen - Klimaschutz jetzt" war das Kanzleramt.

"Mit diesem Zuspruch zeigt sich, dass der Wunsch nach einem schnellen Kohleausstieg und der Protest gegen die Untätigkeit der Bundesregierung beim Klimaschutz aus der Mitte der Gesellschaft kommt", erklärte eine Sprecherin der Initiative Campact.

Eine weitere Anti-Kohle-Demo gab es am Samstag in Köln. Zu den Protesten hatten mehrere Umweltverbände und -initiativen anlässlich des am Montag beginnenden Weltklimagipfels in Polen und einer Tagung der Kohlekommission in Berlin aufgerufen./ggr/DP/he

