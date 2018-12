Ein Berg von Schulden, hohe Arbeitslosigkeit und eine primitive Infrastruktur: Der Libanon steht wirtschaftlich am Abgrund. Nötig wären Reformen - doch dazu bräuchte das Land eine Regierung. Und die ist nicht in Sicht.

Den meisten Libanesen war wenig zum Feiern zumute, als ihr Land kürzlich den 75. Jahrestag seiner Unabhängigkeit von Frankreich beging. Auch eine Militärparade zum Jubiläum konnte nicht von den gravierenden Problemen ablenken, mit denen der kleine arabische Staat am Mittelmeer konfrontiert ist.

Die von Korruption geplagte Wirtschaft steht gefährlich nahe am Abgrund. Der staatliche Schuldenberg ist auf umgerechnet 74 Milliarden Euro angewachsen, die Arbeitslosigkeit liegt nach Schätzungen bei 36 Prozent. Und die Parlamentswahl im Mai hat wenig an der politischen Pattsituation im Land geändert. Auch mehr als sechs Monate nach dem Votum, bei dem die schiitische Hisbollah-Miliz und deren Verbündete deutlich zulegten, verhindert Gezerre um die Kräfteverteilung das Zustandekommen einer neuen Regierung.

Damit kann der designierte Premier Saad Hariri nicht die Reformen durchsetzen, die zur Freigabe von umgerechnet 9,7 Milliarden Euro an internationalen Hilfen nötig sind. So kam denn in der vergangenen Woche von der Weltbank auch die Warnung, dass die Uhr ticke. Wenn die neue Regierung nicht bald stehe und handele, "wird der Libanon, wie wir ihn kennen, dahinschwinden", formulierte es Ferid Belhaj, für die Regionen Nahost und Nordafrika zuständiger Vizepräsident bei der Finanzinstitution.

