PALO ALTO (IT-Times) - Der US-amerikanische Elektrofahrzeug- und Batterie-Hersteller Tesla Inc. hat seine Produktion weiter hochgefahren und optimiert. Nun soll das angepeilte Ziel von 7.000 Units des Model 3 pro Woche geschafft sein. Tesla Inc. produziert 1.000 Model 3 Einheiten pro Tag, so eine E-Mail...

