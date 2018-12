Donald Trump hat den Mittwoch zum Nationalen Trauertag für den verstorbenen George Bush ausgerufen. Die Wall Street bleibt deshalb geschlossen.

Am Mittwoch (05.12.) findet in den USA wegen des Gedenkens an den verstorbenen Ex-Präsidenten George H.W. Bush kein Handel an den Aktienbörsen Nyse und Nasdaq statt. Das berichteten am Samstag US-Medien übereinstimmend. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten war am Freitagabend (Ortszeit) im Alter von 94 Jahren gestorben. Präsident Donald Trump hatte den Mittwoch zuvor zum Nationalen Trauertag erklärt.

Trump rief die Amerikaner in einer amtlichen Bekanntmachung am Samstag dazu auf, "sich an diesem Tag in ihren ...

