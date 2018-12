Zürich (awp) - Novartis hat am Samstag im Rahmen des Kongresses der American Society of Hematology (ASH) in San Diego weitere positive Studiendaten (Post-Hoc-Analyse der Phase-II-SUSTAIN) zu seinem Medikament Crizanlizumab zur Behandlung von Sichelzellenkrankheiten (SCD) veröffentlicht. Die Analyse zeigte demnach, dass ...

