Die Kandidatin für den CDU-Vorsitz Annegret Kramp-Karrenbauer will bei der von ihr angestoßenen Debatte um eine mögliche Dienstpflicht zwei konkrete Modelle vorlegen. "Ich möchte zum Beispiel beim Thema Dienstpflicht in den kommenden Monaten einen konkreten Vorschlag mit zwei möglichen Modellen erarbeiten, über den die Partei dann diskutieren und entscheiden kann", sagte Kramp-Karrenbauer der "Bild am Sonntag".

"Wenn das dann mit dem Koalitionspartner nicht durchsetzbar sein sollte, kommt es ins Wahlprogramm", sagte die CDU-Politikerin weiter.