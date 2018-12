In Paris und Brüssel ist es zu schweren Ausschreitungen bei Protesten gegen die Regierungen gekommen.

In Brüssel ist es am Freitagabend zu schweren Ausschreitungen gekommen. Politico berichtet von Randalierern, die Pflastersteine gegen Polizisten warfen. Am Rande von Protesten der sogenannten Gelbwesten sind am Freitag im Brüsseler Europaviertel zwei Polizeiautos ausgebrannt. Die Polizei sperrte den Umkreis nur wenige hundert Meter von der Europäischen Kommission entfernt mit Stacheldraht ab, wie ein dpa-Reporter vor Ort beobachtete. Fotos vom Demonstrationsort zeigten zudem den Einsatz von Wasserwerfern und Pfefferspray. Die Polizei nahm nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Belga mehrere Dutzend Menschen fest. Am Abend teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass im Zusammenhang mit den Protesten gegen drei Menschen ermittelt werde, denen Straftaten wie Vandalismus, Waffen- und Drogenbesitz vorgeworfen werde. Wer die Polizeiautos angezündet habe, war den Angaben zufolge noch unklar. Belgiens Premierminister Charles Michel sicherte den Sicherheitskräften auf Twitter ...

