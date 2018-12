Für das nächste Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Donald Trump sind dem US-Präsidenten zufolge drei unterschiedliche Gipfelorte im Gespräch. Noch sei aber offen, wo die für Januar oder Februar 2019 anvisierte Zusammenkunft stattfinden werde, sagte Trump auf dem Rückflug vom G20-Gipfel in Buenos Aires an Bord seiner Regierungsmaschine Air Force One. Auf die Frage, ob er Kim jemals in den USA empfangen würde, antworte Trump: "Irgendwann mal, ja."

Beim ersten und bislang einzigen Treffen zwischen Trump und Kim im Juni in Singapur hatte der Nordkoreaner seinen Willen zur atomaren Abrüstung bekräftigt. Kim hat bisher aber keine konkreten Zusagen gemacht, wann und wie das bestehende Atomwaffen- und Raketenarsenal seines Landes abgebaut werden soll. Unklar ist auch, wie die Gegenleistungen der USA aussehen. Trump hatte vage Sicherheiten in Aussicht gestellt./mk/DP/zb

