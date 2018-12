Chinas Regierung hat die vorläufige Einigung im seit Monaten laufenden Handelskrieg mit den USA bestätigt. Außenminister Wang Yi erklärte am Samstag, US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping seien übereingekommen, die Verhängung weiterer Sonderzölle auf Importe zu stoppen. Ihre Gespräche bei einem Abendessen im Anschluss an den G20-Gipfel in Buenos Aires seien "sehr positiv und konstruktiv" gewesen.

China sagte laut Wang zu, seine Importe auszuweiten, "um schrittweise die Handelsungleichgewichte abzumildern". Beide Seiten wollten Verhandlungen mit dem Ziel aufnehmen, alle verhängten Sonderabgaben zu beseitigen.

Xi und Trump hatten mit kleineren Delegationen fast zweieinhalb Stunden und damit länger als geplant beim Abendessen zusammengesessen, um auszuloten, wie in dem erbittert geführten Handelsstreit das Kriegsbeil begraben werden kann.

Chinas Präsident verwies zu Beginn auf eine gemeinsame Verantwortung der beiden größten Volkswirtschaften in der Welt. "Nur mit Kooperation zwischen uns können wir den Interessen des Weltfriedens und Wohlstands dienen." Trump hatte sich zuvor optimistisch gezeigt, dass etwas erreicht werden könne, was "gut für China und gut für die Vereinigten Staaten" sein werde./lw/dm/DP/zb

