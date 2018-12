Nach langem Aufschwung steht die deutsche Wirtschaft vor härteren Zeiten. Ihr Wachstum lässt nach, die Inflation steigt. Das neue Konjunkturmuster hat Folgen für die Währungsunion.

Zuweilen geht es in der Wirtschaft zu wie im Fußball. Wer gestern noch Superstar war, kann morgen der Absteiger sein. Dumm nur, dass es für Deutschland aktuell auf beiden Feldern abwärts geht - auf dem Rasen und in der Wirtschaft. Bei der Weltmeisterschaft trat die Nationalmannschaft 2018 schon nach der Vorrunde den Heimweg an. Und in der Wirtschaft ist gerade der längste Aufschwung seit den Sechzigerjahren zu Ende gegangen. Zudem kommt die Inflation zurück. Stagnierende Wirtschaft und steigende Inflation gingen als Stagflation in die VWL-Lehrbücher ein - ein über Jahrzehnte nicht beobachtetes, dafür aber umso bedrohlicheres Szenario.

13 Quartale in Folge war die deutsche Wirtschaft gewachsen. Im dritten Quartal 2018 ging die Erfolgsserie zu Ende. Die Wirtschaftsleistung schrumpfte um 0,2 Prozent. Hauptverantwortlich: die Autobauer. Sie hatten es nicht geschafft, alle Kfz-Typen rechtzeitig auf die neuen weltweiten Abgas-Prüfstandards umzustellen - und mussten daher die Produktion drosseln.

Dass die Wirtschaft nach dieser Delle rasch wieder zu alter Hochform aufläuft, ist unwahrscheinlich. In den Winterquartalen wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lediglich um 0,2 Prozent zulegen, glauben die Ökonomen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Alles deute auf eine "weiterhin verhaltene Lage ohne allzu kräftige Erholung für die deutsche Wirtschaft hin", sagt IWH-Ökonomin Katja Heinisch. Die erschlaffende Konjunktur im Ausland, insbesondere in China, macht den deutschen Exporteuren zu schaffen, der ifo-Geschäftsklimaindex ist im November den dritten Monat in Folge gesunken. Zunehmender Protektionismus in der Welt und das politische Gezerre um den Brexit drücken zusätzlich auf die Stimmung. Und was aus Sicht der Konsumenten noch wichtiger ist: Die Inflation ist zurück. Im Oktober stiegen die Kosten für die Lebenshaltung auf Jahressicht um 2,5 Prozent. Es war die höchste Rate seit zehn Jahren - und überdies ein höherer Wert als im Durchschnitt der Euro-Zone (2,2 Prozent).

Droht wieder eine Stagflation?

Normalerweise geht sinkende wirtschaftliche Dynamik mit sinkender Teuerung einher. Dass nun trotz schwächelnden Wachstums die Inflation steigt, weckt ungute Erinnerungen ...

