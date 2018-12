In Krisenzeiten kämpfen viele Russen mit steigenden Preisen und sinkenden Löhnen. Doch das Moskauer Luxuskaufhaus GUM stellt zum 125. Jahrestag seiner Eröffnung neue Rekorde auf. Wie passt das zusammen?

Es ist einer der meistbesuchten Orte in der russischen Hauptstadt. Leisten kann sich jedoch kaum ein Bürger etwas im wohl exklusivsten Kaufhaus des Riesenreiches. Direkt neben dem Kreml und dem Roten Platz, dem Inbegriff des Kommunismus, steht seit genau 125 Jahren das Moskauer Kaufhaus GUM - und ist so beliebt wie nie zuvor in seiner Geschichte.

Am 2. Dezember 1893 wurde es für das Volk als Basar geöffnet. Heute gibt es hier die teuersten Waren des Landes. Ausländische Luxusboutiquen reihen sich an Ständen mit exquisitem Kaviar für mehrere Tausend Euro. Dennoch gibt es für jeden Preis etwas, allerdings in unterschiedlicher Qualität. "Hier hat jeder die Wahl: Kaufe ich etwa das Salz für ein paar Euro oder schlage ich in einer anderen Kategorie zu?", sagte der GUM-Geschäftsführer Tejmuras Guguberidse der Deutschen Presse-Agentur.

Doch nur wenige Geschäfte bieten überhaupt Waren an, die sich die Moskauer bei einem durchschnittlichen Einkommen von 68.000 Rubel (etwa 900 Euro) im Monat im besten Fall leisten können. Wer seine Notdurft in der historischen Toilette mit verzierten Türklinken verrichten will, muss schon 150 Rubel (rund 2 Euro) zahlen.

Das während der Zarenherrschaft eröffnete Einkaufszentrum wurde unter den Sowjets zeitweise geschlossen und umfunktioniert. 1953, nach ...

