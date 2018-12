Im nächsten Sommer könnten E-Tretroller über deutsche Straßen düsen. Auf Einwände von Kritikern wird reagiert: einige Regulierungen könnten wegfallen.

Tretroller mit Elektromotor werden in diesem Jahr noch nicht auf öffentlichen Straßen und Radwegen herumdüsen. Die Erlaubnis des Bundesverkehrsministeriums für die kleinen, stromgetriebenen Roller kommt wohl erst 2019. Zu viele politische und juristische Stationen muss die geplante Verordnung zu "Elektrokleinstfahrzeugen" noch passieren. Möglicherweise werden einige geplante Regelungen auch noch überarbeitet.

Das geht aus Mitteilungen des Ministeriums und einer Behandlung des Themas im Bundestag hervor. Laut einem Bericht des Magazins "Der Spiegel" sollen die Regeln erleichtert werden. Bisher ist das Fahren mit den Rollern, die auch Kick-Scooter genannt werden, auf öffentlichen Straßen und Wegen verboten. Die Erlaubnis wird aber seit längerem vorbereitet.

Mehrere Firmen und Start-ups bereiten bereits umfangreiche Angebote für Elektro-Tretroller zum Ausleihen etwa in Berlin vor - ähnlich wie die Leih-Fahrräder, Car-Sharing-Autos und Elektro-Motorroller in vielen deutschen Großstädten. In amerikanischen Städten, aber auch in Moskau, Paris und Wien gibt es das Modell ...

