Der CEO von General Electric (WKN:851144), Larry Culp, trat am 1. Oktober seinen neuen Job an - und das mit einem beeindruckenden Ruf, den er während seiner langen Amtszeit bei Danaher (WKN:866197) aufgebaut hatte. Da Danaher jedoch eine völlig andere Institution als GE ist - und wenn man bedenkt, dass Culp selbst zugibt, dass er bei Danaher "wirklich an der Peripherie" der Bereiche Energie sowie Luft- und Raumfahrt tätig war - den zukünftigen Kerngeschäften von GE - könnten einige seine Fähigkeit infrage stellen, etwas bei dem angeschlagenen Konzern zu ändern. Allerdings gibt es ein starkes Argument dafür, dass Culp der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...