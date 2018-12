Die zwölfte Ausgabe des Digital-Gipfels steht unter dem Motto "Künstliche Intelligenz - ein Schlüssel für Wachstum und Wohlstand". Den brisantesten KI-Aspekt behandelt der Gipfel aber geradezu sträflich nachlässig.

Wenn die Bundesregierung heute und morgen nach Nürnberg zum jährlichen Digital-Gipfel lädt, geht es vor allem um eine Frage: Wie wird Künstliche Intelligenz (KI) Wirtschaft und Gesellschaft verändern? Zurecht, kaum ein Digitaltrend wird in den kommenden Jahren tiefer in unseren persönlichen oder beruflichen Alltag hinein wirken.

Insofern will ich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nicht vorwerfen, dass er als formaler Gastgeber des Gipfels das falsche Thema gewählt hätte. Nur hat er nicht die richtigen Schwerpunkte gesetzt. Denn in dem immerhin 20 Seiten starken Programm der Veranstaltung findet sich nur an einer einzigen Stelle das Stichwort Cyber-Sicherheit. Die zugehörige Diskussionsrunde ist zudem die letzte am Nachmittag, wenn es die Gäste längst zum Buffet zieht.

Dabei ist die Frage, wie selbstlernende Algorithmen die Bedrohungslage im vernetzten Alltag verändern, ...

