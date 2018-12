Graz (ots) - Die Veranstalter der Europameisterschaft der Berufe, EuroSkills 2020, und der neu gewonnene Pate des Mega-Events präsentierten die Kampagne bis zur EM im September 2020 in Österreich



Sie sind jung, erfolgreich, zielgerichtet. Ihre große Stärke? Ihr fachliches Können! Perfektioniert durch jede Menge harte Arbeit, viel Geduld und natürlich Talent, gekrönt mit goldenen Medaillen von EuroSkills und WorldSkills. Gestatten, das sind die ersten EuroSkills-2020-Heroes, die als offizielle österreichische Botschafter der Berufseuropameisterschaft in alle Himmelsrichtungen entsandt werden: Ihre Mission? Den einzigartigen Geist der "Skills" zu verbreiten und immer mehr junge Leute mit dieser grenzenlosen Begeisterung für ihre Berufe anzustecken. Auf ihrem Weg sind sie aber nicht alleine. Kein Geringerer als der Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier übernimmt die Patenschaft für die EM der Berufe, die von 16. bis 20. September 2020 auf dem Gelände des Messe Congress Graz und in der Stadthalle stattfinden wird. Die HEROskills2020-Kampagne (www.heroskills2020.at) wurde heute im Vorfeld des großen Konzertes in seiner Heimatstadt von Andreas Gabalier im Rahmen einer Pressekonferenz im Messe Congress Graz enthüllt.



"Es ist mir ein persönliches Anliegen, EuroSkills 2020 in meiner Heimat zu unterstützen. Jeder, der ein Handwerk ergreift und seinen Beruf mit Leidenschaft ausübt und Spitzenleistungen bei Bewerben wie diesen abliefern, ist ein Held für mich. Vor allem in Zeiten eines Fachkräftemangels kann man das nicht oft genug betonen. Mit einem Event wie EuroSkills können Handwerksberufe ihr staubiges Image ablegen und in eine moderne, aber trotzdem traditionsbewusste Zukunft geführt werden", erklärt der "Volks-Rock-'n'-Roller".



Über die Unterstützung von Andreas Gabalier, der derzeit auf großer Hallen-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz ist, freut sich auch Josef Herk, Aufsichtsratsvorsitzender der EuroSkills 2020 GmbH: "Die Tatsache, dass sich ein so bekanntes Gesicht für die Handwerksberufe und unsere jungen Talente einsetzt, ist ein Zeichen dafür, wie bedeutend die Botschaft der Skills ist. Nämlich dass jeder, der seinen Beruf mit Leidenschaft ausübt und seine Bestleistungen abruft, zu einem echten Helden werden kann. Und genau diese engagierten und ehrgeizigen jungen Fachkräfte sind das Fundament einer erfolgreichen, wirtschaftlichen Zukunft", verkündet Herk.



Mit den ersten Heroes konnten echte vergoldete Berufshelden als Botschafter der rot-weiß-roten Erstauflage von EuroSkills gewonnen werden. Sie standen allesamt selbst am obersten Stockerl bei einem Euro- oder WorldSkills-Bewerb und zählen weltweit zu den Erfolgreichsten ihres jeweiligen Fachs. Die ersten EuroSkills 2020 Heroes sind:



- Birgit Haberschrick: Europameisterin Floristik 2014 - Lisa Janisch: Europameisterin Maler und Beschichtungstechniker 2016 - Fabian Gwiggner: Europameister Grafik Design 2016 - Manfred Zink: Weltmeister Möbeltischler 2015 - Melanie Seidl: Europameisterin Steinmetz 2012



Was EuroSkills so besonders macht? "Man muss das so sehen: Man arbeitet teilweise nicht nur monatelang, sondern ganze Jahre auf diesen einen Moment hin. Und dann muss einfach alles klappen, jeder Handgriff, jede einzelne Entscheidung muss sitzen, ob beim Tischler, Steinmetz oder Grafiker", erinnern sich die Helden. "Jedes Mal kommen die Gefühle von damals wieder hoch. Dieser Moment, wenn die letzten Sekunden der Wettbewerbszeit verstreichen und endlich der Jubel losbricht. Den vergisst man nie", erinnert sich Birgit Haberschrick, Europameisterin der Floristen 2014. Jeder der Heroes hat den Weg zur Spitze bestritten. Dass das vereint, war schon in ihren ersten Tagen als "Heldenmannschaft" spürbar.



In den nächsten zwei Jahren werden nach und nach junge Meister ihres Faches nun durch die Lande ziehen und genau diesen einzigartigen Geist, der den Wettbewerb so unvergleichlich macht, als EuroSkills 2020 Botschafter verbreiten. "Wer sein Handwerk perfektioniert und mit viel Leidenschaft und Herz an seinen Beruf herangeht, kann es auch zu Gold schaffen", verrät Manfred Zink seine wichtigste Botschaft an die jungen Fachkräfte von heute.



Die ersten Termine haben die Heroes bereits absolviert. Gemeinsam drückten sie heuer bei EuroSkills in Budapest dem Team Austria in den Wettkämpfen die Daumen, beim Dreh des neuen Imagefilms für EuroSkills 2020 erkundeten sie bereits die Grazer Hauptstadt. In Zukunft wird man sie bei offiziellen Terminen ebenso antreffen wie in Berufsschulen und Ausbildungsstätten, wo der "Heldennachwuchs" ihre Vorbilder um Rat und Erfahrungsberichte bitten kann. Und auch in der digitalen Welt sind sie als Botschafter am Start. Wer den Heroes auf der neuen "WE ARE SKILLS"-App, auf Facebook oder Instagram folgt, verpasst garantiert keine der spannenden Neuigkeiten rund um EuroSkills 2020.



Und die Vorbereitungen auf EuroSkills 2020? Die laufen weiter auf Hochtouren, wie die zwei Geschäftsführer Harald del Negro und Angelika Ledineg berichten: "Es sind zwar noch 21 Monate bis zum Event, aber diese werden sehr schnell vergehen. Gemeinsam mit unserem schlagkräftigen Team sorgen wir dafür, dass die Weichen weiterhin auf Erfolgskurs gestellt bleiben. Sämtliche Erfahrungen von über 50 Workshop-Managern aus Österreich, die bei EuroSkills 2018 in Budapest und den österreichischen Staatsmeisterschaften Austrian Skills zum Einsatz kamen, werden nun evaluiert. Um die rund 45 Berufe auf dem gesamten Messeareal des Messe Congress Graz unterzubringen, bedarf es einer sorgfältigen Planung und Logistik. Dabei gilt es, über 5.000 einzelne Artikel in unterschiedlichster Stückzahl am "Tag x" für über 500 Teilnehmer in den jeweiligen Berufen bereitzustellen. Dafür benötigt es aber auch die besondere Unterstützung vieler Sponsoren und Partner - nur so kann EuroSkills 2020 zum größten Erfolg der Skills-Geschichte werden." Die Steiermark mit der Landeshauptstadt Graz ist damit nämlich längst nicht mehr nur das grüne Herz Österreichs. Es ist das laut pulsierende Herz der ganzen Skills-Welt.



FACTS



EuroSkills - ein Event mit Strahlkraft



EuroSkills ist ein europäischer Berufswettbewerb, der alle zwei Jahre ausgetragen wird. Herzstück der Berufseuropameisterschaft ist der berufliche Wettbewerb, in dem Jugendliche aus ganz Europa, aus unterschiedlichsten Berufsbildungssystemen, in einem dreitägigen Wettkampf ihr fachliches Können in rund 45 Berufen unter Beweis stellen. 2020 findet EuroSkills erstmals in Österreich, mit dem Austragungsort Graz, statt. Es ist der Anspruch der EuroSkills 2020 GmbH, die Berufseuropameisterschaft als einmalige Chance zu nutzen, um nachhaltig zu gestalten, zu verändern und dafür zu sorgen, dass die Teilnehmer, Unternehmer und Besucher die positive Energie und den europäischen Skills-Gedanken auch nach 2020 in ihren Herzen weitertragen.



Zahlen, Daten und Fakten rund um EuroSkills



Ziele:



- Spotlight auf bestens ausgebildete Fachkräfte - Internationale Bühne für Unternehmen - Ausbildungssysteme im Vergleich



Facts:



- Rund 600 Teilnehmer - Rund 28 Mitgliedsländer - Rund 40-45 Berufe in den Bereichen Industrie, Handwerk und Dienstleistung - Rund 1.500 Betreuer - Bis zu 100.000 Besucher



Sechs Berufskategorien:



- Haus- und Bautechnik - Fertigungstechnik - Informations- und Kommunikationstechnik - Kreative Kunst und Modetechnologie - Soziale Dienstleistungen - Transport und Logistik Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=MfgvUeGVJS4



Kontakt: Angelika Ledineg Geschäftsführung --------------------------- EuroSkills 2020 GmbH Körblergasse 111 - 113 A-8010 GRAZ T +43/316/601-660 Mobile +43/664 81 79 387 angelika.ledineg@euroskills2020.at www.euroskills2020.at