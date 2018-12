Der Widerstand in Form der 38-Tagelinie konnte vom Kurs der Rheinmetall-Aktie schon überholt und somit in eine potentielle Unterstützung gewandelt werden. Die längerfristigen SMAs (100; 200) liegen zwar noch über dem Kurs, könnten jedoch ebenfalls eingeholt werden, sofern es weiter nach oben geht. Der Kurs ist an der Oberseite des Bollinger Bands zu finden. Außerdem ist auch der MACD gerade wieder dabei ein Verkaufssignal zu bilden.

Wie sehen die Entwicklungen im 4-Stundenchart aus?

Auch ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...