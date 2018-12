Prototypen von High-Tech-Robotern gleichen dem Menschen schon aufs Haar. Doch was taugen sie wirklich und wie nützlich oder gefährlich werden sie für uns?

Elenoide ist eine Maschine, sieht aber fast wie ein Mensch aus und wird auch schon so behandelt. Behutsam streicht Ruth Stock-Homburg der Roboterfrau eine blonde Strähne aus der Silikonstirn, damit die Frisur aus echtem Haar optimal sitzt. "Ich mache die Optik schön, während meine Kollegen sich um die Technik kümmern", scherzt die Wissenschaftlerin.

Die Psychologin lehrt Betriebswirtschaft an der TU Darmstadt und forscht im ausgegliederten Leap-in-time-Labor, wie Roboter auf Menschen wirken. Ihr Team hat heute Testpersonen eingeladen, die bei Elenoide in ein fiktives Hotel einchecken sollen. Dafür ist ein Tresen aufgebaut, hinter dem die maschinelle Empfangsdame frisch kostümiert, frisiert und geschminkt Stellung bezogen hat.

Irgendwann könnten Kunden einer Bank, Gäste eines Hotels, Besucher eines Museums oder sogar Patienten eines Krankenhauses tatsächlich mit maschinellen Dienern zu tun bekommen. "Das liegt bei uns noch in der Zukunft, doch in Japan gehören Dienstleistungsroboter bereits zum Alltag", sagt Expertin Stock-Homburg. Elenoide ist der wohl wichtigste Baustein ihrer Experimente. Sie ist der bisher einzige menschenähnliche Roboter, der in Europa im Einsatz ist.

Mit Elenoide betritt eine neue Generation sogenannter Androiden die Bühne, die äußerlich nichts mehr mit den putzigen Plastikmännchen zu tun haben, wie sie bisher schon auf Messen oder in einigen Bankfilialen herumrollen. Der japanische Erfinder Hiroshi Ishiguro wurde berühmt, weil er einen Androiden namens Geminoid baute, der ihm aufs Haar gleicht. Das ist durchaus wörtlich zu nehmen, denn die sorgfältig geföhnte Perücke seiner Schöpfung soll Ishiguro mit eigenen Haaren ausgestattet haben. Bei solchen Menschmaschinen liegen die Erwartungen der Nutzer wegen der perfekten Optik besonders hoch. Doch sind die Androiden schon so weit, wie sie aussehen? Und wenn ja: Wie nützlich oder gefährlich werden ihre Fähigkeiten für den Menschen?

Unnachahmliche Präzision

Ingenieure und Wissenschaftler unterscheiden drei Robo-Klassen: Traditionelle Industrieroboter ohne Ähnlichkeit mit Menschen, humanoide Kopffüßer im Transformers-Look und schließlich als optische Königsklasse die menschenähnlichen Androiden. Dass Maschinenhände außerordentliches Fingerspitzengefühl besitzen können, beweisen bereits die klassischen Fertigungsroboter, wie sie seit den frühen 1970er-Jahren in immer leistungsfähigerer Form entwickelt werden und den Traum von der automatischen Fabrik wahrgemacht haben.

In Deutschland stellt Kuka aus Augsburg solche Industrieroboter her. Sie zapfen bei Aktionärsversammlungen des Unternehmens Biergläser mit herrlichen Schaumkronen voll oder fordern staunende Messebesucher zu einem Tischtennismatch heraus. Im realen Einsatz schrauben, schweißen, montieren oder stapeln sie in unnachahmlicher Präzision und Geschwindigkeit an den Fließbändern überall auf der Welt. Manche Industrieroboter arbeiten so hektisch, dass sie ihren Dienst ...

