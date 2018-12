Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, ist die "stille Zeit" nicht mehr weit. Doch während in den Städten allmählich Ruhe einkehrt, herrscht an der Börse noch immer Hektik. Der DAX driftete zuletzt ab, und die Volatilität erreichte den zweithöchsten Wert in diesem Jahr. Ganz anders der Stoxx Europe 600 Food & Beverages Index,...

Den vollständigen Artikel lesen ...