TORONTO (Kanada), MÜNCHEN (Deutschland) und PARIS (Frankreich), Dec. 03, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein mehrheitlich von OMERS Infrastructure geführtes Konsortium, zu dem Allianz Capital Partners (ACP) und AXA IM - Real Assets gehören, hat im Namen seiner Kunden eine Exklusivitätsvereinbarung mit Altice France über den Erwerb einer 49,99%igen Beteiligung an SFR FttH abgeschlossen, einem Unternehmen, das von Altice France gegründet wird, um das bestehende Fiber-to-the-Home-Glasfasergeschäft (FttH) von Altice France in Frankreich zu führen und weiterzuentwickeln. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2019 abgeschlossen sein.

SFR FttH ist ein neu gegründetes Unternehmen, das 5 Millionen Haushalte in Gebieten mit mittlerer und niedriger Dichte, die Altice France bisher zugesprochen wurden, mit FttH versorgen wird. Mit rund 1 Million Haushalten, denen FttH zum Jahresende zur Verfügung steht, und weiteren 4 Millionen Haushalten, die mittelfristig angeschlossen werden sollen, ist SFR FttH der größte alternative FttH-Infrastrukturbetreiber auf Vorleistungsebene in Frankreich.

Philippe Busslinger, Head of Europe bei OMERS Infrastructure, sagte: "Die Partnerschaft von OMERS mit Altice France markiert unseren Einstieg in die attraktive Telekommunikationsbranche und den französischen Markt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Altice, um die Glasfaserinfrastruktur in den französischen Gemeinden vor Ort bereitzustellen. Diese Partnerschaft wird letztendlich Hochgeschwindigkeits-Glasfaserverbindungen für Millionen von Haushalten in Frankreich ermöglichen."

Ralph Berg, Global Head of Infrastructure bei OMERS, sagte: "Die Partnerschaft mit Altice passt zu der Strategie von OMERS Infrastructure, qualitativ hochwertige Infrastrukturunternehmen zu erwerben, die wesentliche Dienstleistungen erbringen und stetige Cashflows generieren, um die langfristigen Pensionszusagen des Plans von OMERS zu erfüllen."

Christian Fingerle, Chief Investment Officer bei ACP, sagte: "Der Glasfasersektor spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der digitalen Wirtschaft Frankreichs. Wir sind sehr erfreut, die schnelle Einführung durch unser Engagement in Bezug auf SFR FttH zu unterstützen, während wir unseren Kunden solide langfristige, risikobereinigte Erträge und eine weitere Diversifizierung des Portfolios bieten."

Mark Gilligan, Head of Infrastructure Equity bei AXA IM - Real Assets, sagte: "SFR FttH steht im Einklang mit unserer These, dass über Glasfasernetze bereitgestelltes Hochgeschwindigkeits-Internet eine wesentliche Voraussetzung für die Wirtschaft der Zukunft ist. Wir freuen uns daher, gemeinsam mit unseren langjährigen Partnern im Auftrag unserer Kunden in dieses wegweisende digitale Infrastrukturunternehmen zu investieren."

Über OMERS Infrastructure

OMERS Infrastructure investiert im Auftrag von OMERS, dem leistungsorientierten Pensionsplan für die städtischen Angestellten von Ontario, weltweit in Infrastrukturanlagen. Die Anlagen zielen auf konstante Erträge ab, um den Mitgliedern von OMERS sichere und nachhaltige Pensionen zu sichern. Das diversifizierte Portfolio von OMERS Infrastructure für große Infrastrukturanlagen weist Stabilität und starke Cashflows in Sektoren wie Energie, Transport und staatlich regulierte Dienstleistungen auf.

OMERS beschäftigt Mitarbeiter in Toronto und anderen Großstädten in Nordamerika, im Vereinigten Königreich, in Europa, Asien und Australien. OMERS ist mit einem Nettovermögen von über 95 Mrd. CAD eine der größten leistungsorientierten Pensionskassen in Kanada. Besuchen Sie www.omersprivatemarkets.com, um weitere Informationen zu erhalten.

Über Allianz Capital Partners

Allianz Capital Partners ist der Vermögensverwalter der Allianz-Gruppe für alternative Eigenkapitalanlagen und gehört zu Allianz Global Investors. Mit Niederlassungen in München, London, Luxemburg, New York und Singapur verwaltet Allianz Capital Partners alternative Vermögenswerte in Höhe von rund 26 Mrd. EUR. Unser Anlageschwerpunkt liegt auf Private Equity, Infrastruktur und erneuerbaren Energien. Unsere Anlagestrategie ist darauf ausgerichtet, attraktive, langfristige und stabile Renditen für unsere Kunden zu erzielen. (allianzcapitalpartners.com).

Über Allianz Global Investors

Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Vermögensverwalter mit mehr als 700 Anlageexperten in 25 Niederlassungen weltweit und verwaltet ein Vermögen von über 500 Mrd. EUR für Einzelpersonen, Familien und Institutionen. Aktiv ist, wie wir für unsere Kunden Wert schaffen und diesen mit ihnen teilen. Wir setzen auf das Finden von Lösungen, nicht auf Verkaufen, und glauben an Mehrwert über den reinen wirtschaftlichen Gewinn hinaus. Wir investieren langfristig, indem wir unsere innovative Anlageexpertise und unsere globalen Ressourcen einsetzen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden eine überragende Erfahrung zu bieten, unabhängig davon, wo sie sich befinden und was auch immer ihre Anlagebedürfnisse sind. Aktiv ist: Allianz Global Investors

Stand der Daten: 30. Juni 2018 (* 31. Dezember 2017).

Über Allianz

Die Allianz-Gruppe ist mit über 88 Mio. Privat- und Firmenkunden einer der weltweit führenden Versicherer und Vermögensverwalter. Kunden der Allianz profitieren von einer breiten Palette an Versicherungsdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen, die von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistenzleistungen bis hin zu Kreditversicherungen und globalen Geschäftsversicherungen reichen. Die Allianz ist einer der größten Investoren der Welt und verwaltet für ihre Versicherungskunden über 660 Mrd. Euro, während unsere Vermögensverwalter Allianz Global Investors und PIMCO zusätzliches Fremdkapital in Höhe von 1,4 Bio. Euro verwalten. Dank unserer systematischen Einbeziehung ökologischer und sozialer Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Anlageentscheidungen nehmen wir im Dow Jones Sustainability Index die führende Position für Versicherer ein. Im Jahr 2017 erzielten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 126 Mrd. Euro und ein operatives Ergebnis von 11 Mrd. Euro für die Gruppe.

Über AXA Investment Managers - Real Assets

AXA Investment Managers ist ein aktiver, langfristiger, globaler Multi-Asset-Investor. Wir arbeiten heute mit Kunden zusammen, um die Lösungen bereitzustellen, die sie benötigen, um eine bessere Zukunft für ihre Investitionen zu schaffen und gleichzeitig eine positive Veränderung für die Welt zu bewirken, in der wir alle leben. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 740 Mrd. EUR (1) Ende September 2018 beschäftigt AXA IM weltweit über 2.390 Mitarbeiter und verfügt über 30 Niederlassungen in 21 Ländern.

AXA Investment Managers - Real Assets verfügt per Stichtag Ende September 2018 (2) über ein verwaltetes Vermögen von 79 Mrd. Euro, darunter 59,8 Mrd. Euro direkt in Immobilien und Infrastruktur und 15,5 Milliarden Euro in Finanzierungen von Immobiliarvermögen. Wir bieten einen 360°-Ansatz für die Anlage in Immobiliarvermögen, der Gelegenheiten in Bezug auf Eigen- und Fremdkapital, in verschiedenen Regionen und Sektoren sowie über private oder börsennotierte Instrumente umfasst. Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen für Investitionen in Immobilienvermögen, die Nummer eins für Immobilienportfolio- und Vermögensmanagement in Europa (3) und eines der größten Unternehmen in diesem Bereich weltweit. Unsere Teams verwalten seit über 30 Jahren Fonds und Mandate und bestehen aus über 600 Mitarbeitern in 14 Niederlassungen in über 20 Ländern der Welt, die uns fundiertes Wissen über Länder, Städte und Sektoren vermitteln.

AXA Investment Managers ist Teil der AXA-Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Finanzschutz und Vermögensverwaltung.

Besuchen Sie unsere Websites: www.axa-im.com (http://www.axa-im.com) / https://realassets.axa-im.com (https://realassets.axa-im.com)

Folgen Sie uns auf Twitter @AXAIM / @AXAIMRealAssets, um die neuesten Informationen von uns zu erhalten.

1 Quelle: Ungeprüfte Daten von AXA IM

2 Quelle: Ungeprüfte Daten von AXA IM - Real Assets

3 Quelle: An Fondsmanager gerichtete Umfrage von INREV/ANREV (Mai 2018) in Bezug auf verwaltete Vermögenswerte