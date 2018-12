Walter Pardatscher wird von Gerhard Dichgans das Ruder der VOG übernehmen. Am Mittwoch, dem 28. November, legte der Vorstand die Person fest, die mit der Leitung des in Terlano sitzenden Apfelhauses in den kommenden Jahren betraut sein wird, wenn Dichgans von seiner Rolle abtritt. Quelle: VOG Das Unternehmen weiß seit einem Jahr, dass Gerhard Dichgans, der lange dienende...

Den vollständigen Artikel lesen ...