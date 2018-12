Eine beeindruckende Umsatzsteigerung von 250 % gegenüber 2017 in allen europäischen Regionen.



Mit einem vollständigen Ausverkauf bei Amazon und Newegg in den USA erreichte die Nachfrage nach den HONOR Smartphones neue Höchststände.



Peking (ots/PRNewswire) - HONOR, eine führende Smartphone-Marke, verzeichnete am Black Friday-Wochenende und Cyber Monday in Europa, dem Mittleren Osten und den USA eine beeindruckende Umsatzentwicklung. HONOR-Produkte führen die Amazon-Bestsellerlisten in Frankreich, Deutschland, Italien und Großbritannien an.



Die diesjährigen Zahlen zeigen am Black Friday- und Cyber Monday-Wochenende in allen europäischen Regionen eine bemerkenswerte Umsatzsteigerung von 250 % im Vergleich zu 2017, wobei die Umsätze in Spanien um 300 % in die Höhe schossen.



Das HONOR 9 Lite war das meistverkaufte Smartphone im Internet in der Kategorie von 150 bis 200 EUR mit Angeboten für alle Modelle, während das HONOR 10 in der Amazon Top-10-Liste der Black Friday-Wochenendverkäufe ganz oben stand. Beide Bestmarken belegen die stetig steigende Beliebtheit der HONOR Smartphones bei Kunden in ganz Europa.



In den USA erreichte die Nachfrage nach dem HONOR View 10 neue Höchststände mit einem vollständigen Ausverkauf während einer Black Friday-Werbeaktion bei Amazon und Newegg. Am Wochenende verzeichnete dieses Modell im Mittleren Osten ein bemerkenswertes Umsatzwachstum. Am Black Friday-Wochenende rangierte HONOR in der Telefonkategorie in allen Vertriebskanälen in Finnland auf Platz 1, während der Umsatz von HONOR Smartphones in der Tschechischen Republik um insgesamt 200 % im Vergleich zu 2017 stieg und damit für einen Anstieg von 300 % im Vergleich zum Vorjahr für das HONOR 10 sorgte. In Polen verzeichnete das HONOR Play am Black Friday-Wochenende ein Umsatzwachstum von 500 % mit einem vollständigen Ausverkauf auf Euronet, X-kom und Media Expert innerhalb von zwei Stunden und erreichte damit ein Umsatzwachstum von insgesamt 150 %.



Mit all den tollen HONOR Smartphone-Angeboten war in dieser Saison für jeden etwas dabei. Das neue HONOR 8X Mobilgerät übernahm als beste neue Version die Marktführung und belegte den ersten Platz in der Kategorie neue Produkte bei Amazon Deutschland. Das Modell avancierte [1]seit seiner globalen Markteinführung im Oktober zum Bestseller unter Smartphones in Frankreich. In Russland ist das HONOR 8X mittlerweile das online meistverkaufte Smartphone und hat den Umsatz seines Vorgängers, HONOR 7X, mit einem Plus von 500 % übertroffen.



Die Ergebnisse belegen das kontinuierliche Wachstum von HONOR im vergangenen Jahr und die zunehmende Beliebtheit seiner KI-gestützten Modelle. Diese umfassen unter anderem das HONOR 10 mit seiner branchenführenden KI-gestützten Dualkamera und 3D-Glasrückwand mit einer atemberaubenden optischen Nano-Beschichtung, das HONOR Play, das mit dem GPU Turbo und Echtzeiterkennung ein 4D-Gaming-Erlebnis bietet, und insbesondere das HONOR 8X, das dank seiner Spitzentechnologie und seinem erschwinglichem Preis in dieser Saison die Marktführung übernehmen konnte.



"Ich bedanke mich bei allen herzlich und freue mich sehr über die Unterstützung, die wir von unseren Kunden während der diesjährigen Verkäufe am Black Friday erhalten haben. Dieser jüngste Umsatzsprung ist der Höhepunkt eines erfolgreichen Jahres für die Marke HONOR, und wir freuen uns auf ein weiteres umsatzstarkes Jahr 2019. Wir tun weiterhin unser Bestes, um mit innovativen Technologien und innovativem Produktdesign weiterhin die besten Smartphones mit dem ultimativen Benutzererlebnis für alle unsere Kunden auf der ganzen Welt anzubieten", sagte George Zhao, Präsident von HONOR.



[1] Laut GFK-Bericht, W41 2018



Informationen zu HONOR



HONOR ist eine führende E-Marke für Smartphones. Die Marke wurde ins Leben gerufen, um die Bedürfnisse der Digital Natives durch internet-optimierte Produkte zu erfüllen, die überlegene Benutzererlebnisse bieten, zum Handeln anregen, Kreativität fördern und die Jugend dabei unterstützen, ihre Träume zu verwirklichen. Damit hebt sich HONOR von der Konkurrenz ab und beweist seinen Mut, Dinge anders zu machen und notwendige Schritte zu unternehmen, um die neuesten Technologien und Innovationen für seine Kunden bereitzustellen.



Besuchen Sie HONOR online unter www.hiHONOR.com, um weitere Informationen zu erhalten oder folgen Sie uns auf:



https://www.facebook.com/HONORglobal/ https://twitter.com/HONORglobal https://www.instagram.com/HONORglobal/ https://www.youtube.com/c/HONORofficial/



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/792090/Top_Selling_Smartpho ne_Brand_on_Black_Friday.jpg



OTS: honor newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118003 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118003.rss2



Pressekontakt: Frankie Lau +852-29635690 frankie.lau@bm.com