"Stuttgarter Zeitung" zu Ende des NSU-Untersuchungsausschusses:

"Selbst wenn es so wäre, wie die Sicherheitsbehörden versichern: Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe handelten zwar isoliert, nur von wenigen Händen unterstützt, wussten sich aber getragen - eher nicht in ihren Morden, aber in ihrem Denken - von einer demokratieverachtenden, fremdenfeindlichen, auch antisemitischen Grundstimmung in Teilen der Gesellschaft. Was bedeutet das für die aktuelle Debattenlage? Das Wort ist schon ein wenig abgedroschen, aber es gilt tatsächlich Haltung zu zeigen. Wie sehr das nötig ist, haben der erste und der zweite NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags belegt."/zz/DP/he

