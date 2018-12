"Heilbronner Stimme" zu G20-Gipfel:

"So weit ist es mit der internationalen Staatengemeinschaft gekommen: Man freut sich schon, dass das G20-Treffen nicht in einer Eskalation endet. In Zeiten, in denen sich die Tektonik der Weltpolitik gravierend verschiebt, gilt es als Erfolg, wenn sich eine Gruppe von Egomanen, Despoten, Diktatoren und eine Handvoll Demokraten überhaupt noch treffen. Das sogar ziemlich zivilisiert - auch was die Proteste vor den Konferenzräumen angeht. Zumindest dies war wohltuend im Vergleich zu den Kriegszuständen von Hamburg beim letzten Gipfel. Das war es dann aber schon an positiven Meldungen."/zz/DP/he

