"Allgemeine Zeitung" zu Frankreich:

"Macron hat arge Missstände geerbt. Frankreich ist, trotz seiner prinzipiellen wirtschaftlichen Stärke, in Geldnot. Es lebt seit vielen Jahren über seine Verhältnisse - und niemand will es wahrhaben. Das Sozialsystem ist recht großzügig, das Renteneintrittsalter niedrig und nicht zuletzt: die Privilegien für Staatsdiener nicht selten opulent - zu opulent, als dass die Staatskasse sie sich leisten könnte. Macron hat sich Reformen auf die Fahne geschrieben. Darüber haben alle gejubelt, anfangs. Doch bei jedem, der merkt, dass die Reformen auch ihn negativ treffen könnten, schlägt der Jubel um, nicht selten in Wut."/zz/DP/he

AXC0018 2018-12-03/05:35