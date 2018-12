Der Netzbetreiber 50Hertz stellt in dieser Woche seine Pläne für die durch Ostthüringen verlaufende Stromtrasse Südostlink vor. Zunächst werden auf einem Planungsforum am Montag (10.30 Uhr) Fachleute aus Verwaltungen und von Verbänden über die Pläne unterrichtet, die der Netzbetreiber bei der Bundesnetzagentur einreichen will. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag sollen in Eisenberg, Weida und Schleiz Bürger die Gelegenheit bekommen, sich mit den Absichten des Netzbetreibers vertraut zu machen. Der Südostlink soll von Sachsen-Anhalt nach Bayern führen und quert dabei Ostthüringen. Mit den Arbeiten an der Stromautobahn soll voraussichtlich im 3. Quartal 2019 begonnen werden./jab/DP/he

AXC0022 2018-12-03/05:50