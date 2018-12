Sky Sport News ist weiter auf Wachstumskurs. Der seit zwei Jahren frei zu empfangende Sport-Nachrichtenkanal hat seine Reichweite in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt, wie er am Montag mitteilte. Zuletzt verzeichnete der Fernsehsender nach eigenen Angaben im Durchschnitt mehr als eine Million Zuschauer pro Tag. Zum Vergleich: Im Dezember 2016 lag die Zuschauerzahl bei 560 000. Besonders erfolgreich ist der Nachrichten-Kanal, wenn er Höhepunkte der Fußball-Bundesliga und der Champions League zeigt. Der Sender startete am 1. Dezember 2011, zunächst aber nur im Pay-TV. Zwei Jahre später wechselte Sky Sport News ins Free-TV./mrs/DP/zb

