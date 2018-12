=== 09:00 DE/Eröffnung Digital-Gipfel (bis 4.12.), Nürnberg 09:00 PL/UN-Klimakonferenz (bis 14.12.), Fortsetzung, u.a. Teilnahme von Bundesumweltministerin Schulze, 11:00 gemeinsame PK mit Bundesentwicklungs- minister Müller, Kattowitz *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,2 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,7 1. Veröff.: 50,7 zuvor: 51,2 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,6 1. Veröff.: 51,6 zuvor: 52,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 1. Veröff.: 51,5 zuvor: 52,0 10:00 DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 51,8 zuvor: 51,1 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK nach Dieselgipfel, Berlin *** 13:00 EU/Treffen der Eurogruppe, 16:00 Treffen der EU- Finanzminister, Brüssel *** 13:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Statement zum Ende des Steinkohlebergbaus in Deutschland, Berlin 14:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (2018 stimmberechtigt im FOMC) beim Council on Foreign Relations, New York 15:15 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams sowie von Fed-Gouverneurin Brainard - 16:30 - (beide 2018 stimmberechtigt im FOMC) auf der Konferenz "Evolving Structure of the U.S. Treasury", New York *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im November *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 55,4 zuvor: 55,7 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 57,9 Punkte zuvor: 57,7 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 17:35 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede zu "Zehn Jahre House of Finance", Frankfurt 19:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einem Forum der Federal Reserve Bank of Dallas und der Texas A&M International University, Laredo *** - US/Kfz-Absatz November - DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Beratungen über Beteiligungsangebote von Investoren, anschließend AR-Sitzung, Hannover ===

