Wenn die Börse kränkelt, sollte der Anleger die richtige Medizin haben. Aktien aus dem Gesundheitssektor könnten effektiv wirken. Hier das Rezept dazu.

Börsenpessimisten kommen in diesen Tagen voll auf ihre Kosten. So schwelt der Handelsstreit weiter, der italienische Haushaltsplan könnte die EU in eine Schieflage bringen und der Brexit ist trotz eines Etappensieges von Großbritanniens Premierministerin May noch lange nicht durch - unter anderem fehlt noch das grüne Licht des Unterhauses zu Mays Vorschlag. Und selbst die verwöhnten Apple-Aktionäre müssen sich derzeit mit etwas beschäftigen, was sie so nicht kennen: eine fallende Notierung.

Inmitten dieser Störfeuer und Krisenherde, trotz an sich starker Konjunkturdaten über das Jahr hinweg, erscheint es nur opportun, sich an der Börse etwas defensiver aufzustellen. Die Kunst dabei ist, solche Branchen aufzuspüren, die von der Konjunktur weniger abhängig sind als das Gros der Industrien. Ein Bereich, der sich von konjunkturellen Zyklen immer wieder abkoppeln kann - und der sich zudem in den vergangenen Monaten besser entwickelt hat als der Gesamtmarkt -, ist der Gesundheitssektor.

Elf Milliarden potenzielle Kunden

Wer ein Engagement in diese Industrie als ausschließliches Kriseninvestment sieht, irrt aber. Auch und gerade unter langfristigen Aspekten ist Healthcare, wie es neudeutsch heißt, eine der attraktivsten Branchen. Hier spielen gleich mehrere übergeordnete, globale Einflussfaktoren eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...