Der Elektronikhersteller Daktronics Inc. (ISIN: US2342641097, NASDAQ: DAKT) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,07 US-Dollar je Aktie an. Auszahltag ist der 20. Dezember 2018 (Record date: 10. Dezember 2018). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden insgesamt 0,28 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 8,95 US-Dollar (Stand: 30. November 2018) bei 3,13 Prozent. ...

