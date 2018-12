Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Maas will globale Initiative zur Abrüstung starten

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat eine deutsche Initiative für globale Rüstungskontrolle angekündigt, mit deren Hilfe neuartige Waffensysteme besser kontrolliert werden sollen. "Unsere Regeln müssen mit der technologischen Entwicklung immer neuer Waffenarten Schritt halten", sagte Maas der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Merkel steigt verspätet in das Programm des G20-Gipfels ein

Nach ihrer verspäteten Ankunft in Buenos Aires ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in das Programm des G20-Gipfels eingestiegen. Merkel erschien bei dem Empfang der Gipfelteilnehmer am Freitagabend in dem berühmten Colón Theater in der argentinischen Hauptstadt. Beim Gruppenfoto stand Merkel neben dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, mit dem sie einige Worte wechselte.

Weiterer Staatssekretär verlässt britische Regierung wegen des Brexit-Deals

Aus Protest gegen den Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May hat ein weiterer Staatssekretär die britische Regierung verlassen. Der für Hochschulen und Wissenschaft zuständige Sam Gyimah sagte dem "Daily Telegraph" vom Samstag zu seiner Entscheidung vom Freitagabend, ausschlaggebend sei für ihn der Ausschluss aus dem europäischen zivilen Navigationssystem Galileo gewesen. Dies zeige, was auf Großbritannien noch zukomme.

Nato-Chef ruft Moskau und Kiew zu Mäßigung auf

Im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg beide Seiten zur Mäßigung aufgerufen. "Was jetzt wichtig ist, ist, dass alle Parteien mit Zurückhaltung agieren und daran arbeiten, die Situation zu entschärfen", sagte Stoltenberg der "Welt am Sonntag" vor einem Treffen der Nato-Außenminister Mitte kommender Woche in Brüssel.

Ex-US-Präsident George Bush im Alter von 94 Jahren gestorben

Der ehemalige US-Präsident George Bush ist tot. Das teilte seine Familie am späten Freitag (Ortszeit) mit. Seine Geschwister und er seien "betrübt bekannt zu geben, dass unser lieber Vater nach 94 außerordentlichen Jahren gestorben ist", hieß es in einer von seinem Sohn George W. Bush, ebenfalls ehemaliger US-Präsident, im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichten Erklärung.

Merkel trifft nach Putin auch Trump und Xi

Nach ihrem Gespräch mit Russlands Staatschef Wladimir Putin trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires auch US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping.

Luftfahrtbranche lehnt mehr Passagierrechte bei Flugverspätungen ab

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Matthias von Randow, hat die Bestrebungen in der CDU, die Stellung von Flugpassagieren gegenüber den Fluggesellschaften zu stärken, scharf kritisiert. "Die vorgeschlagenen Maßnahmen konterkarieren völlig die Maßnahmen, die wir vor wenigen Wochen mit Bund und Ländern beim Luftfahrtgipfel zur Verbesserung der Pünktlichkeit vereinbart haben", sagte von Randow dem Handelsblatt.

G20-Gipfel ringt um Abschlusserklärung

Angesichts zahlreicher Konfliktthemen haben die Staats- und Regierungschefs der großen Industrie- und Schwellenländer am Samstag in Buenos Aires um eine gemeinsame Abschlusserklärung gerungen. Groß war insbesondere die Sorge, dass eine gemeinsame Erklärung des Gipfels am Streitthema Klima scheitern könnte.

Koenig & Bauer kauft im Bereich Verpackung zu

Der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer will mit einem Zukauf sein Portfolio im Wachstumsmarkt Verpackung erweitern. Wie das Unternehmen am Samstag mitteilte, wurde mit der Duran Machinery in Istanbul die Teilübernahme in Höhe von 80 Prozent an dem Geschäft mit Faltschachtelklebeanlagen vereinbart.

Mehr als hundert Festnahmen bei Protesten in Paris

Bei den gewalttätigen Protesten in Paris hat es nach Angaben der Regierung mehr als hundert Festnahmen gegeben. Premierminister Edouard Philippe sagte am Samstag, mindestens 107 Menschen seien festgenommen worden.

López Obrador als neuer Präsident Mexikos vereidigt

Mexiko wird seit Samstag von dem linksgerichteten Politiker Andrés Manuel López Obrador regiert. Der 65-jährige legte in Mexiko-Stadt den Amtseid als Präsident des 130-Millionen-Einwohner-Landes ab.

Trotz großer Konflikte einigen sich G20-Staaten auf Gipfelerklärung

Trotz heftiger Konflikte haben sich die G20-Staaten auf eine gemeinsame Erklärung zum Abschluss ihres Gipfeltreffens in Buenos Aires verständigt. Die USA scheren beim Klimaschutz allerdings erneut aus: In der am Samstag verabschiedeten Erklärung tragen die USA das Bekenntnis der 19 übrigen Mitglieder zu den Pariser Klimaschutzzielen von 2015 nicht mit. Das Gipfelkommuniqué enthält zudem keine explizite Verurteilung des Protektionismus im Welthandel.

Deutsche-Bank-Chef stellt sich nach Razzia vor seine Mitarbeiter

Deutsche Bank-Chef Christian Sewing stellt sich vor seine der Geldwäsche beschuldigten Mitarbeiter. "Das sind zwei Mitarbeiter, die damals mitgeholfen haben, alles rund um den Sachverhalt Panama Papers aufzuarbeiten. Es gilt hier für mich bis zum Beweis des Gegenteils ganz klar die Unschuldsvermutung" sagte Sewing gegenüber der Bild am Sonntag.

USA und China erzielen vorläufige Einigung im Handelsstreit

Die USA und China haben eine vorläufige Einigung in ihrem Handelsstreit erzielt. US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping verständigten sich bei einem Abendessen nach dem G20-Gipfel in Buenos Aires darauf, neue Strafzölle vorerst auszusetzen. Die USA stellten China zugleich ein Ultimatum: Wenn Peking den Forderungen Washingtons binnen 90 Tagen nicht nachkommt, wollen die USA bestehende Strafzölle wie geplant erhöhen.

Trump hofft auf Treffen mit Kim Jong Un im Januar oder Februar

US-Präsident Donald Trump hofft nach eigenen Angaben auf ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un im Januar oder Februar. "Ich denke, wir machen das ziemlich bald, im Januar oder Februar, denke ich", sagte Trump am Samstag auf dem Rückflug vom G20-Gipfel in Argentinien vor mitreisenden Journalisten. Derzeit seien drei Orte im Gespräch für das zweite Gipfeltreffen.

Merz fordert Steuerfreiheit für Aktienkauf als Form der Altersvorsorge

Der Kandidat für den Parteivorsitz der CDU, Friedrich Merz, hat mit Blick auf die Absicherung der Rente gefordert, Arbeitnehmer stärker an den Kapitalmärkten zu beteiligen. "Wir sollten die Aktienmärkte nutzen, um langfristig eine bessere Vermögens- und Kapitalbildung in den privaten Haushalten zu schaffen", sagte Merz im Interview mit der Welt am Sonntag. Die Politik sollte beispielsweise Produkte fördern, indem sie steuerliche Anreize gibt.

Putin schließt Frieden mit derzeitiger ukrainischer Regierung aus

Der russische Präsident Wladimir Putin hält einen Frieden mit der derzeitigen ukrainischen Regierung für ausgeschlossen. "Der Krieg wird weitergehen, solange sie an der Macht bleibt", sagte Putin am Samstag in Buenos Aires. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine war am vorangegangenen Wochenende nach einer Konfrontation im Schwarzen Meer abermals eskaliert.

Sonntagstrend: Union legt in Wählergunst zu

Wenige Tage vor der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden kann die Union zulegen - die Grünen verlieren in der Gunst der Wähler. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, steigen CDU/CSU um zwei Punkte und erreichen jetzt 28 Prozent. Die Grünen müssen dagegen zwei Zähler abgeben und kommen nur noch auf 19 Prozent.

Hella sorgt sich um China-Geschäft

Der auf Licht und Elektronik spezialisierte Autozulieferer Hella blickt mit sehr gemischten Gefühlen in die nähere Zukunft. Insbesondere der Handelskonflikt zwischen den USA und China bereitet dabei Kopfschmerzen. "In den letzten Monaten war die Autoproduktion in China negativ, zugleich wurden die Lager aufgebaut. In Summe sind weniger Autos verkauft worden", sagte Finanzchef Bernard Schäferbarthold der Börsen-Zeitung.

Einzelhandel mit Geschäft am 1. Advent verhalten zufrieden

Die Einzelhändler sind mit dem Start in das diesjährige Weihnachtsgeschäft verhalten zufrieden. Insbesondere in den Innenstädten waren die Kundenfrequenzen zum Auftakt in die Adventszeit noch zu schwach. "Der Start in das diesjährige Weihnachtsgeschäft war zwar für die meisten Händler in Ordnung. Insgesamt wurden die Erwartungen der Branche aber noch nicht erfüllt", so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

24. UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz eröffnet

Mit Aufrufen zu entschlossenem Eintreten gegen die Erderwärmung ist am Sonntag im polnischen Kattowitz die 24. UN-Klimakonferenz (COP) eröffnet worden. Vertreter von knapp 200 Staaten begannen mit den Verhandlungen über konkrete Maßnahmen zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens aus dem Jahr 2015. Bis zum 14. Dezember soll dazu ein so genanntes Regelbuch ausgearbeitet werden.

Weiteres Gutachten hält Kohleausstieg ohne Entschädigung für möglich

