Moneycab.com: Herr Swantee, seit unserem letzten Interview im Sommer 2017 haben sich sämtliche unserer diskutierten Vorhersagen erfüllt. Sunrise ist von allen Schweizer TelCo-Anbietern am besten unterwegs. Brauchen Sie da überhaupt noch einen Partner?

Olaf Swantee: Wir haben ein starkes kommerzielles Momentum in unserem Geschäft. Wir sind in unserer konvergenten Standalone-Strategie bestärkt und verfolgen weiterhin unsere Perspektive als Quality Challenger. Wie immer schauen wir uns auch Ideen und Vorschläge an, die einen möglichen Aktionärsmehrwert bringen könnten. Und wenn wir etwas Relevantes zu sagen haben, werden wir dementsprechend kommunizieren. Gerüchte kommentieren wir nicht.

Hinter den Kulissen wird aber fleissig um Sie gebuhlt…

Gerüchte kommentieren wir nicht.

Freenet betrachtet seine 25-prozentige Beteiligung an Sunrise immer noch als Sparbüchlein. Könnten aber die Deutschen einmal das Zünglein an der Waage sein?

Freenet hat die Absicht bekräftigt, seine Anteile an Sunrise verkaufen zu wollen. Als Minderheitsaktionär hätte dies jedoch keinen Einfluss auf unsere Stand-Alone-Strategie.

"Mit einer Mobilnetzqualität wie sie beispielsweise in Deutschland oder Frankreich angeboten wird, können Sie in der Schweiz nicht punkten, auch mit tiefen Preisen nicht."

Gut. Kommen wir zurück zum täglichen Brot. Im Gegensatz zu manch anderen Ländermärkten kann man auf dem Schweizer TelCo-Markt noch ganz gut Geld verdienen. Worauf führen Sie das hauptsächlich zurück?

Die Schweizer Privat- und Geschäftskunden fokussieren viel stärker auf die Qualität. Mit einer Mobilnetzqualität wie sie beispielsweise in Deutschland oder Frankreich angeboten wird, können Sie in der Schweiz nicht punkten, auch mit tiefen Preisen nicht. Beste Qualität zu einem fairen Preis, das ist dem Schweizer wichtig. Genau das bieten wir und gewinnen Marktanteile.

Was wird die die neueste Mobilfunktechnikgeneration 5G für ihr Geschäft bedeuten?

Sunrise konzentriert sich in einer ersten Phase ab 2020 auf «5G for People» als grösstes Potential. 5G bietet die Möglichkeit, glasfaserähnliche Bandbreiten über Mobilfunk bereitzustellen und zwar eben dort, wo es keine Glasfaserangebote gibt. Dabei genügt ein 5G-WiFi-Hotspot und eine 5G-Mobilfunkversorgung. «5G for People» kommt insbesondere Geschäfts- und Privatkunden ausserhalb der Ballungszentren zu Gute. Privatkunden können dann mit 5G von UHD TV, Surfen mit bis zu 1 Gbit/s, Online-Gaming, Augmented und Virtual Reality profitieren. Für Geschäftskunden stehen 5G basierte mobile Breitbandlösungen im Vordergrund, die sie als «Managed Services» statt aus der Steckdose neu über Mobilfunk massgeschneidert beziehen könnten.

Wie bereitet sich Sunrise auf die im Januar stattfindende 5G-Auktion vor?

Als bestehender Schweizer Mobilfunkanbieter ist es ...

