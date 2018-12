Die Deutsche Bank hat LafargeHolcim in einem Ausblick auf 2019 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 54 Franken angehoben. Analyst Xavier Marchand verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Baustoffe-Herstellern auf die verbesserten Geschäfte in den für LafargeHolcim wichtigen Schwellenländern und auf Selbsthilfe-Aktivitäten des Konzerns. LafargeHolcim zählt neben Sika nun zu seinen "Top Picks"./ck/gl

Datum der Analyse: 03.12.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

