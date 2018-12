Welche Themen sind am Montag Morgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Im Handelsstreit zwischen China und den USA zeichnet sich nach dem G20-Gipfel eine Entspannung ab, der deutsche Handyzulieferer Via Optronics will wohl in New York an die Börse und Bayer will den Großteil der Stellen im Ausland abbauen.

Den vollständigen Artikel lesen ...