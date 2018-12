Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta006/03.12.2018/07:30) - Fünf Jahre Laufzeit der Kreditlinie mit Option auf Verlängerung - Attraktive Konditionen langfristig gesichert



Wien, 03. Dezember 2018 - Die Wienerberger AG gab heute den Abschluss einer neuen revolvierenden Kreditlinie über 400 Mio. Eur bekannt. Diese läuft zumindest bis November 2023, ersetzt die bisher bestehende Kreditlinie und steht der allgemeinen Unternehmensfinanzierung zur Verfügung. Die Laufzeit der Kreditlinie beträgt grundsätzlich fünf Jahre und kann um bis zu zwei Jahre verlängert werden. Das Bankenkonsortium besteht aus 10 Banken unter der Führung der langjährigen Partner BNP Paribas SA, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG.



"Diese langfristig zugesagte Kreditlinie unserer Kernbanken ist eine wichtige Säule unserer Unternehmensfinanzierung. Sie sichert uns eine starke Liquidität für unser Geschäft zu attraktiven Konditionen," erklärt Heimo Scheuch, CEO der Wienerberger AG. "Erfreulich ist die gute Zusammenarbeit mit unseren Kernbanken. Ich werte die Vereinfachung der Covenants sowie der restlichen Vertragsdetails als klares Zeichen des Vertrauens in die Stärke der Wienerberger Gruppe."



Im Zuge des Neuabschlusses wurde der Zielwert der Covenants aufgrund der Auswirkungen der Implementierung von IFRS 16 ab 2019 auf 3,9x Nettoverschuldung / EBITDA angehoben. Die Zinsdeckung, die für andere Bankenfinanzierungen weiter bestehen bleibt, entfällt bei diesen Finanzierungsinstrument.



Wienerberger Gruppe Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 195 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2017 einen Umsatz von 3.120 Mio. Eur und ein EBITDA von 415 Mio. Eur.



Für Rückfragen Karin Steinbichler, Head of Corporate Communications Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10149 | communication@wienerberger.com



Klaus Ofner, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com



Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie unter https://wienerberger.com/de/investoren/aktie.



