Die Commerzbank nahm zuletzt laut einem Zeitungsbericht Abstand von einer Beteiligung an der Nord-LB. Das Frankfurter Institut wollte kein verbindliches Angebot mehr für die Hannoveraner Landesbank abgeben, berichtete das Handelsblatt in der letzten Woche. Mehrere Teile der Nord-LB seien nicht attraktiv genug. Deshalb kam die Commerzbank in der Summe zum Ergebnis, den laufenden Umbauprozess der Bank weiter voranzutreiben und diesen nicht durch eine Übernahme der Nord-LB zu verkomplizieren.

Keine Nord-LB-Expansion

Seit mehr als zwei Jahren befindet sich die Commerzbank im eigenen Umbau. Die Bank möchte mit ihren Produkten mehr auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen. Für die ausgegebene Expansionsstrategie könnte der Rückzug beim Bieten um die Nord-LB als Rückschlag gewertet werden, denn ihre ehrgeizigen Ziele bei Neukunden, Umsatz und Gewinn muss die Bank nun selbst erreichen. Die Aktie erreichte in der letzten ...

