Wer Haus oder Wohnung über einen Makler kauft, zahlt eine Provision. Doch die steigt immer mehr zu Lasten der Käufer. In Deutschland ist sie deutlich höher als im Rest Europas und variiert auch je nach Bundesland.

Derzeit laufen große Teile der Maklerbranche Sturm gegen die Pläne der Bundesregierung: Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will in Kürze einen Gesetzentwurf vorlegen, nach dem künftig nur noch die Verkäufer von Immobilien die Maklerprovision zahlen sollen. Das Prinzip gilt schon seit 2015 bei Vermietungen über Makler und soll jetzt auch bei Immobilienkäufen gelten. Einige Interessenvertreter wie Kai Enders, Vorstand bei der Maklerkette Engel & Völkers, treten öffentlich für eine Teilung der Maklercourtage auf Käufer und Verkäufer ein. "Wir wollen weiterhin für beide Seiten tätig sein und lehnen das Bestellerprinzip ab, bei dem wir nur noch den Verkäufer unterstützen", sagt Enders im Interview mit der WirtschaftsWoche.

Grundsätzlich könnte das in weiten Teilen Deutschlands schon jetzt so sein. Aber die Realität ist eine ganz andere. Zwar gilt theoretisch die hälftige Aufteilung der Provision schon in elf von 16 Bundesländern. Lediglich in Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg und Hessen geht die Entlohnung des Maklers üblicherweise allein zu Lasten der Käufer. Alle übrigen teilen die Courtage auf beide Parteien auf, so ist es seit Jahren offiziell gelebte Praxis. Angeblich zahlen die meisten Immobilienkäufer in Deutschland somit höchstens 3,57 Prozent vom Kaufpreis an den Makler.

Tatsächlich zahlen die Käufer aber schon seit Jahren mehr als die Hälfte: Auswertungen des Maklerunternehmens Homeday aus drei Millionen Immobilieninseraten ...

