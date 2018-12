Moody's Analytics, ein weltweiter Anbieter von Financial Intelligence, hat im Chartis RiskTech100 2019 die Spitzenposition in fünf Lösungskategorien erreicht: CECL, IFRS 9, Balance Sheet Risk Management, Credit Risk for the Banking Book und Model Validation.

Darüber hinaus belegte das Unternehmen Platz 4 im Ranking der weltweit führenden Anbieter von Risikomanagement- und Compliance-Lösungen: Die beste Platzierung in der Historie des Unternehmens. Damit positioniert sich Moody's Analytics das dritte Jahr in Folge unter den Top-5 Unternehmen dieses Rankings. Außerdem kürte Chartis das Unternehmen mit einer Auszeichnung in der Kategorie "Strategy". Klicken Sie hier, um mehr über Moody's Analytics Platzierung und den Gewinn der Chartis-Kategorie "Strategy" zu erfahren.

"Wir fühlen uns geehrt und freuen uns sehr über die Anerkennung, die wir im Rahmen des diesjährigen Chartis RiskTech100 Rankings erhalten haben", sagte Jacob Grotta, Managing Director Head of Risk Finance Analytics. "Die Bestnote in fünf Kategorien zeigt, dass unsere Lösungen Finanzexperten in den Bereichen Kredit, Risiko und Finanzen dabei unterstützen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen."

Wir haben nun seit drei Jahren in Folge in der Kategorie Kreditrisiko gewonnen, was sowohl unsere umfassende Kreditexpertise als auch unsere kontinuierlichen Investitionen und Innovationen in unsere Kreditbewertungs- und Kreditvergabelösungen für Großkunden und Verbraucher widerspiegelt. Auch unsere Platzierung als Category Leader, welche von Chartis Research im Rahmen einer Bewertung von Anbietern von Kreditrisikolösungen für das Anlagenbuch (Mai 2018) vergeben wurde, bestätigt unsere führende Marktposition.

Eine weitere Analyse von Chartis Research (März 2018) würdigt Moody's Analytics als Category Leader für "Bilanz-Risikomanagement" bei Banken.. Unsere integrierten Lösungen (lokal installiert oder in der Cloud bereitstellt) ermöglichen es Banken, ihr ALM- und Liquiditätsrisiko zu steuern und gleichzeitig die regulatorischen sowie weitere Geschäftsanforderungen zu erfüllen.

Unsere beiden Spitzenpositionen in den Kategorien Current Expected Credit Loss (CECL) und IFRS 9 verdeutlichen, wie wir Kreditrisikoexpertise mit Accounting Best Practices kombinieren. Wir unterstützen Unternehmen dabei ihre Prozesse entsprechend der Anforderungen dieser neuen internationalen Rechnungslegungsstandards zu automatisieren und zu vereinfachen. Unsere flexiblen und transparenten Lösungen integrieren unsere marktführenden Kreditrisikoanalysen, Konjunktur- und Bilanzprognosen, nicht nur, um den Anforderungen der neuen Standards gerecht zu werden und für die Zukunft gerüstet zu sein, sondern auch um einen geschäftlichen Mehrwert aus den Prozessen zu schöpfen. In einem weiteren Research-Report von Chartis Research (Mai 2018) wurde Moody's Analytics als führender Anbieter von CECL-Lösungen gewürdigt, und als Category Leader ausgezeichnet. Eine ähnliche Analyse von Chartis Research aus dem Jahr 2017, welche führende Anbieter von IFRS-9-Lösungen bewertet, vergab ebenfalls die Auszeichnung Category Leader an Moody's Analytics.

Die Modellvalidierung ist eine neue Kategorie der diesjährigen RiskTech100 Awards und spiegelt den wachsenden Bedarf an einem effektiven und transparenten Management von Risikomodellen wider, die im Tagesgeschäft bei Finanzinstituten eingesetzt werden. Unsere Lösung kombiniert umfassende Kreditrisikoexpertise, solides Modell-Risikomanagement und branchenführende Technologien, um einen kollaborativen Prozess für die Modellvalidierung und -überwachung bereitzustellen. Unternehmen können unsere Lösung nutzen, um den Zeit- und Arbeitsaufwand in ihren Prozessen zu reduzieren, indem sie unsere internen Best Practices mit ihren spezifischen Anforderungen auf eine auditierbare, wiederholbare und transparente Weise kombinieren, welche die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch im gesamten Unternehmen fördert.

Hier erfahren Sie, wie die Lösungen von Moody's Analytics Ihrem Unternehmen helfen können.

Hier finden Sie das Chartis RiskTech100 2019 Ranking.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt führende Unternehmen mit Tools für Financial Intelligence und Analysen zur Gewährleistung einer schnelleren und besseren Entscheidungsfindung. Die Kombination aus unserer Expertise im Bereich Risiko, umfassenden Informationsressourcen und innovativer Technologieanwendung unterstützt unsere Kunden, um auf einen sich ständig weiterentwickelnden Markt zu reagieren.. Unsere branchenführenden Lösungen, bestehend aus Research, Daten, Software und Beratungsleistungen, sind dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Dank unseres Engagements für Qualität, offenen Denkweise und unseres Fokus auf die Erfüllung von Kundenanforderungen sind wir ein zuverlässiger Partner von Tausenden von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics finden Sie unter www.moodysanalytics.com.

Moody's Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die für 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar berichtete, weltweit rund 12.600 Mitarbeiter beschäftigt und in 42 Ländern präsent ist.

Über Chartis Research

Chartis Research ist der führende Anbieter von Recherchen und Analysen im globalen Markt der Risikomanagementtechnologie. Chartis gehört zu Infopro Digital, einem Inhaber branchenführender Marken wie Risk und Waters Technology. Ziel von Chartis ist es, Kunden in den Bereichen Risikomanagement, Corporate Governance und Compliance zu unterstützen und so deren Leistungsfähigkeit zu stärken. Des Weiteren unterstützt Chartis seine Kunden durch Bereitstellung detaillierter Analysen und praktische Beratung zu nahezu allen Facetten der Risikomanagementtechnologie bei einer fundierten technologiebezogenen und geschäftlichen Entscheidungsfindung.

RiskTech100, RiskTech Quadrant, FinTech Quadrant und The Risk Enabled Enterprise sind eingetragene Marken von Infopro Digital Services Limited. www.chartis-research.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181202005014/de/

Contacts:

Justin Bursztein

Moody's Analytics Communications

001.212.553.1163

Moody's Analytics Medienbeziehungen