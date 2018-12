Ein Minus von 1,4 Prozent am Freitag wirkt harmlos. Dass die Allianz-Aktie dadurch einen zeitweiligen Wochengewinn reduzierte und die Woche in etwa dort beendete, wo man am Montag gestartet war, scheint, da die Woche mit einem Aufwärts-Gap begann, unproblematisch, es blieb dadurch ja trotzdem ein kleiner Gewinn.

Den vollständigen Artikel lesen ...