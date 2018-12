FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kräftigen Kursgewinnen feiert der DAX-Futures die Annäherung USA-China. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures springt um 1,5 Prozent oder 176 auf 11.496 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.558 und das Tagestief bei 11.490 Punkten. Ein Händler warnt, dies nicht überzubewerten. An der Eurex seien am Freitag DAX-Optionen zu dicht am aktuellen Kurs verkauft worden. Daher habe es gleich in der Eröffnungsauktion deutlichen Eindeckungsbedaf gegeben.

"Vom Tageshoch in der Eröffnung ist der FDAX gleich wieder über 60 Punkte runtergefallen, das ist typisch für Eindeckungen und zeigt Zweifel an der Langfristigkeit der Gesprächsergebnisse", sagt der Händler.

December 03, 2018 02:08 ET (07:08 GMT)

