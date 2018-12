Die neusten Entwicklungen auf dem Markt treiben die Ölpreise an. Die seit Oktober andauernde Talfahrt ist damit vorerst gestoppt.

Die Ölpreise sind am Montag wegen des erneuerten Pakts zwischen den beiden wichtigen Förderstaaten Russland und Saudi-Arabien sowie einer gedrosselten Produktion in Kanada deutlich gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 62,33 US-Dollar. Das sind 2,87 Dollar oder rund fünf Prozent mehr als zum Wochenausklang am Freitagabend.

Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas ...

