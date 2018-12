Der Aufsichtsrat der Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9) hat Vorstandsmitglied Cornelius Everke (54) mit Wirkung ab 1. Dezember 2018 zum neuen Vorsitzenden des Vorstands ernannt. Jochen Halfmann, seit Juni 2015 Mitglied des Vorstands und seit September 2015 Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft, legte am Freitag im besten beiderseitigen Einvernehmen sein Mandat nieder und verlässt Vapiano.

Ein wohl schon länger erwarteter Schritt, nach der Vielzahl von Prognoseverfehlungen, respektive Rücknahmen in den letzten Monaten. Über den desaströsen Kursverlauf der Aktie - wohl auch eine Konsequenz daraus - gar nicht zu reden. Zum Neuen: Cornelius Everke verantwortet als Chief Operating Officer bei Vapiano bereits seit Mai 2018 die internationalen Märkte und wird künftig die Gesamtverantwortung für das weltweite Geschäft übernehmen. Herr Everke, der über langjährige internationale Management-Erfahrung mit führenden Positionen unter anderem bei Starbucks und der börsennotierten britischen SSP Gruppe verfügt, ist bis zum 30. Juni 2021 zum Vorstand der Vapiano SE bestellt. Dr. Thomas Tochtermann, Aufsichtsratsvorsitzender der Vapiano SE: "Wir freuen uns, mit Cornelius Everke einen erfahrenen Gastronomieexperten an die Spitze von Vapiano zu berufen. In seiner Position als Chief Operating Officer hat er sich in den letzten sechs Monaten intensiv mit dem Geschäftsmodell und den Herausforderungen der Gesellschaft auseinandergesetzt. Wir sind überzeugt, dass er die weitere fokussierte Expansion sowie die bereits angestoßene Digitalisierungs- und Innovationsinitiative vorantreiben und weiterentwickeln wird, sodass ...

