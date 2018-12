Die Stimmung in den chinesischen Industriebetrieben hat sich im November leicht aufgehellt. Wie das Wirtschaftsmagazin Caixin am Montag mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,1 Punkte auf 50,2 Zähler. Der Indikator liegt damit weiter leicht über der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum und Schrumpfung trennt. Der Indikator geht aus einer Umfrage in kleinen und mittelgroßen, meist privaten Unternehmen hervor.

Belebt wurde die Stimmung durch die Neuaufträge, die im Inland leicht zulegten. Aus dem Ausland kamen dagegen erneut weniger Aufträge. "Chinas Wirtschaft ist schwach, sie hat sich jedoch nicht wesentlich verschlechtert", kommentierte Caixin-Chefökonom Zhong Zhengsheng die Umfrageergebnisse.

Der Caixin-Index läuft damit konträr zur staatlichen Erhebung: Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des Nationalen Statistikamtes fiel nach Angaben vom Freitag von 50,2 im Vormonat auf 50 Punkte - den schlechtesten Wert seit über zwei Jahren. Dieser Indikator stützt sich im Gegensatz zum Caixin-Index auf große, meist staatliche Unternehmen./bgf/elm/fba

AXC0073 2018-12-03/09:00