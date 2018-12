Von Oliver Griffin

LONDON (Dow Jones)--Royal Dutch Shell will die CO2-Emission seiner Energieprodukte reduzieren und knüpft in diesem Zusammen die Vergütung von Managern an das Erreichen bestimmter Vorgaben. Ab 2020 werde jährlich ein Zielwert für die kommenden drei oder fünf Jahre festgesetzt, teilte das Unternehmen mit. Das Programm werde bis 2050 laufen.

Über die Verknüpfung der Ziele und anderer Maßnahmen mit der Vergütungspolitik für Führungskräfte soll die Hauptversammlung 2020 entscheiden. Über die Erfolge will das Unternehmen in einem Nachhaltigkeitsbericht berichten.

December 03, 2018

