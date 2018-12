Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Saisonale Auswertungen liegen häufig für die USA vor, während das Thema in Deutschland eher stiefmütterlich behandelt wird, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Hierzu wollten die Analysten ein Gegengewicht setzen, indem sie die durchschnittliche Entwicklung der zehn DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Schwergewichte in den schwierigen Sommermonaten bzw. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...